Streetartkunstenares Maya verwerkt Oekraïense roots in haar werk in Oostende. “Het is verschrikkelijk om te zien wat daar nu aan het gebeuren is”

oostendeMaya Hayuk (52) werd geboren in het Amerikaanse Baltimore als dochter van Oekraïense ouders. Ze studeerde een tijdlang aan de universiteit van Odessa en bezocht het land doorheen de jaren regelmatig. Het breekt haar hart om te zien hoe de mensen daar het slachtoffer zijn van de oorlog. Voor haar kunstwerk voor The Crystal Ship in Oostende koos ze daarom voor de kleuren blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Voor het overige stort ze zich zo veel mogelijk op haar werk. “Ik heb levendige nachtmerries over de situatie in het land.”

Als we Maya Hayuk treffen voor ‘haar’ muur aan het Ensorinstituut is het duidelijk dat haar hoofd en hart bij de mensen van Oekraïne zijn. De nagels van de Amerikaanse kunstenares met Oekraïense roots zijn geel en blauw gekleurd en ze is vermoeid van het twee dagen lang schilderen aan haar streetartwerk. Ze werkt zich letterlijk kapot om de hele situatie een plaats te kunnen geven... en om te ontsnappen aan de nachtmerries. “Ik gebruik al mijn woede en mijn energie om hard te werken. Ik kan niet anders dan de beelden op het nieuws te bekijken en ik heb er levendige nachtmerries over. Ik ben de hele nacht doodsbang om dan wakker te worden en te beseffen wat de realiteit de dag van vandaag is. Het is ongelofelijk dat dit vandaag nog kan gebeuren en dat de rest van de wereld dit niet kan stoppen”, zegt Hayuk.

Volledig scherm Crystal ship Oostende © Benny Proot

Verschrikkelijk

Maya Hayuk is de voorbije jaren vaak in Oekraïne geweest. “Ik ging er al naartoe toen het land nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Ik herinner me nog levendig hoe dat eraan toe ging. Het was een heel onderdrukkend regime. Je moest in de rij staan voor brood, er was geen cultuurbeleving en je kreeg geen informatie van de buitenwereld. Ondertussen was er wel heel veel veranderd. Mijn moeder woont de helft van het jaar in Lviv, maar ze is nu gelukkig veilig in San-Francisco. We hebben heel wat vrienden in Oekraïne. Het is verschrikkelijk om te zien wat daar nu aan het gebeuren is.”

Controverse

Maya is een befaamde kunstenares in Amerika met een indrukwekkend palmares. Ze werkt vaak met geometrische vormen en gebruikte hier niet toevallig de kleuren van Oekraïense vlag. “Mijn werk, alsook mijn vorige en waarschijnlijk ook mijn volgende werk zijn een oproep voor vrede in Oekraïne. Het ontwerp is gebaseerd op een drietand, een belangrijk symbool in Oekraïne. Ik heb het herwerkt en het afgebouwd en terug opgebouwd in een abstracte vorm. Ik improviseer graag, ik werk niet alles uit op voorhand. Veel beslissingen worden gemaakt terwijl we bezig zijn. Ik heb de druppels in het streetartwerk verwerkt omdat ze bijdragen tot het gevoel dat de muur een groot tapijt is. Het geeft het een interessante ‘vibe’. Het is ook het enige controversiële aan mijn werk. Ofwel houden mensen ervan ofwel niet.”