Strandredders halen vijf drenkelingen uit zee: drie jongeren ter controle naar ziekenhuis

Het incident gebeurde rond het middaguur in de bewaakte zone tussen de Westelijke strekdam en het casino, officieel het Groeistrand. Volgens de dienstdoende hoofdredder ging het om enkele tieners die zich lieten verrassen door de onderstroom. De zee kan dan wel rustig lijken, het water dat aan land wordt gestuwd door de golven vloeit steeds over de bodem opnieuw de zee in. Op sommige momenten kan zo'n onderstroom best verraderlijk zijn, zeker ter hoogte van zandbanken of kellen (putten in de zeebodem, red.).