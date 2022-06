Strandpolitie is opnieuw paraat. “Onmisbaar geworden voor de redders”

OostendeKomend weekend wordt de strandpolitie in Oostende opnieuw ingeschakeld. Het is al het derde jaar dat de Oostendse politie tijdens de zomer met een specifieke ploeg op het strand werkt om snel te kunnen ingrijpen bij problemen of verloren gelopen kindjes. De politie kocht twee eigen strandbuggy’s aan om overal snel ter plaatse te kunnen gaan.

De voorbije twee jaar werd al gewerkt met strandpolitie in Oostende. Vijf politie-inspecteurs, één coördinator en twee ploegen, zijn tijdens de zomer an 10 tot 18.30 uur aanwezig op het strand. Hun takenpakket bestaat onder meer uit het helpen zoeken naar verloren gelopen kinderen, het vermijden en detecteren van sluikstorten en het veiligheidsgevoel op het strand opkrikken. Taken die vroeger uitgevoerd werden door de interventieploegen die daardoor minder in het stadscentrum aanwezig konden zijn. Vorig jaar liepen bij de strandpolitie 356 meldingen binnen. In totaal kreeg de politie tijdens de zomermaanden 9.382 meldingen binnen. In 2020 waren er nog 500 meldingen bij de strandpolitie.

De strandpolitie ondersteunt onder meer de redders op het strand. “Voor onze redders is de aanwezigheid van de strandpolitie onmisbaar geworden. De redders zijn allemaal jonge mensen die een grote verantwoordelijkheid krijgen. Voor hen is het belangrijk om te weten dat als er problemen zijn dat de politie heel snel ter plaatse kan zijn om hen te ondersteunen”, vertelt schepen Silke Beirens (Groen)

Nieuwe voertuigen

De strandpolitie maakte de voorbije twee jaar gebruik van gehuurde strandbuggy’s. “We hebben nu geïnvesteerd in nieuwe voertuigen waarmee we vlot over het strand kunnen rijden. In totaal kost ons dat 45.000 euro”, zegt korpschef Philip Caestecker. De politie en de strandreddingsdienst werken opnieuw samen vanuit het commandocentrum aan het Kursaal.

Drukte

De politie verwacht alvast een drukke zomer. “Het is de eerste normale zomer in twee jaar tijd. Er zijn opnieuw heel wat evenementen en als het mooi weer is komen er heel dagjestoeristen naar Oostende”, zegt de korpschef nog. Het korps krijgt normaal gezien ondersteuning vanuit de federale politie. “Omdat ze hier zelf onderbemand zijn is er minder versterking. Het wordt moeilijk om de dagplanning op te maken, maar we kijken hoopvol naar oktober want dan verwachten we een 20-tal nieuwe krachten. Jammer genoeg is dat te laat om de zomer te overbruggen.”

Volledig scherm Oostendse politie stelde nieuwe strandbuggy's voor © LBB

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.