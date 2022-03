Strandbars zijn klaar voor de paasvakantie, nu enkel nog wachten op het mooie weer

RegioDe paasvakantie betekent in veel kustgemeenten ook de komst van de beachbars. Je kan op verschillende plaatsen aan de West- en Middenkust vanaf nu genieten van een drankje of een hapje op het strand. De uitbaters zijn er alvast volledig klaar voor, het is nu enkel nog wachten op het mooie weer om er een lap op te geven. In tussentijd voorzien ze alvast lekkere warme dranken.

De regels rond de strandbars zijn verschillend in alle kustgemeenten. Zo blijven de strandbars aan elke strandtoegang in Bredene het hele jaar staan en kon je op mooie dagen al genieten van een terrasje op het strand. “Dat komt eigenlijk vooral door corona”, vertelt Steven Buyse van Hippo Beach. “Vroeger openden we pas onze deuren vanaf de paasvakantie, maar tijdens de lockdown mochten we hier al raamverkoop doen. We zagen toen dat er ook in de winter heel wat mensen naar het strand kwamen. Van zodra het weer goed is, doen we dan ook open. We zijn nu volledig klaar voor de paasvakantie, al zit het weer niet helemaal mee. We hebben te mooi weer gehad in maart, vrees ik.” Steven ziet veel Duitse toeristen aan zijn bar. “Ze willen zo veel mogelijk genieten van de zee als ze hier zijn en daar is een strandbar ideaal voor. In Bredene heb je ook geen zeedijk waardoor je echt wel van de natuur en de rust kan genieten op het strand.”

Volledig scherm strandbar Chagall Nieuwpoort: Philip Averein © Benny Proot

Ook in De Haan mogen de strandbars normaal gezien midden maart beginnen opbouwen, maar sommigen liepen vertraging op door de ophogingswerken op het strand. ’t Strangegat in de Vosseslag houdt zaterdag wel hun opening. “Wij starten sowieso. Veel mensen zien het zitten om langs te komen tijdens ons openingsweekend, ook met minder goed weer. Ik hoop wel dat de paasvakantie goed weer en veel bezoekers brengt en dat we vlot kunnen starten. Mensen komen naar hier voor het strandgevoel en de zeelucht”, vertelt Benjamin Vandenberghe. Ook de Baja Beach in De Haan is open. Sunset Beachbar in Wenduine is aan afwerken, maar opent in de paasvakantie. Catalaya in De Haan en Wenduna Beach Bar in Wenduine zijn nog niet open.

Warme drank

In Koksijde zijn er drie beachbars: Beach Village bij het Zavelplein, Sofie’s Sunset bij het centrum en Aloha Beach bij het Zouavenplein. Charlotte Deltombe en Ward Vandewalle kijken al uit naar de opening van Beach Village dit weekend. “Van de gemeente mogen we pas de bar op het strand openen bij de start van de paasvakantie. Het belooft dan wel geen schitterend weer te worden, maar toch denk ik dat er volk zal zijn. Veel mensen hebben hun verblijf aan zee al geboekt. Als je in een appartement verblijft samen met de kinderen, kom je sowieso naar buiten. We zullen dit weekend onze warme dranken extra in de kijker zetten (knipoogt). Mocht het de tweede week van de paasvakantie wel lenteweer zijn, dan verwacht ik een stormloop. De mensen snakken naar het oude normaal. Personeel vinden is minder eenvoudig maar gelukkig kunnen we starten met een goed team, waaronder veel jobstudenten. Velen studeren echter dit schooljaar af waardoor we naar volgend seizoen toe opnieuw op zoek zullen moeten naar goeie werkkrachten. We zouden die graag nu al inzetten zodat ze de job al gewoon kunnen worden samen met de collega’s die het al goed kennen. Wie interesse heeft, mag ons zeker contacteren.”

Volledig scherm Strandbar De Haan © Benny Proot

Positief blijven

Op de Zeedijk in Nieuwpoort zijn er twee beachbars. Barza ging vorig weekend al open. Dit weekend volgt Chagall Beach. “We zijn er volledig klaar voor”, klinkt het bij Philip Averein. “Het is jammer dat de zon niet voldoende warmte zal geven maar als het droog is en er is niet te veel wind, gaan we zeker open. Zit het weer echt niet mee, dan is ons restaurant Chagall vlakbij. Vanop het strand kan je de open haard in de Chagall zien. De koude is niet onze grootste zorg, er is voldoende warme drank. Vooral regen en wind kunnen een spelbreker vormen maar laten we vooral positief blijven. Onze Irish Coffee en Glühwein staan klaar!”

Strandterrassen

In Middelkerke zijn er acht strandbars. Je kan aan het Arthur De Greefplein terecht voor Pata Pata Beach, aan de Paul de Smet de Naeyerstraat voor Tiki Beach, aan de Prosper Poulletstraat kan je iets drinken in Muchacha en La Cabana staat aan de Logierlaan. Ook in Westende zijn er drie bars met Papagayo Beach: tussen Zwaluwenlaan en Priorijlaan, Tabl’o sur mer aan de Meeuwenlaan en Westend Beach ter hoogte van de Noordzeelaan

In Oostende is het nog wachten tot 26 mei voor de beachbars hun deuren mogen openen. De Panne laat dan weer geen beachbars toe. “We willen onze lokale economie beschermen”, onderlijnt schepen van Toerisme en Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E). “Enkel wie een horecazaak op de Zeedijk heeft, mag in het verlengde van zijn zaak een strandterras hebben. Extra voordeel is dat er daar ook eten geserveerd mag worden terwijl dat elders aan de kust op een beachbar niet altijd is toegestaan. Bovendien zien die strandterrassen er professioneel uit met alle nodige accommodatie en beleving. De Panne is hét terras aan zee en dat het hele jaar door.”