Stralend zonnig weer in Oostende vandaag

HET VERHAAL VAN WEST. De Slag om het Beverhouts­veld, ofwel de strijd tussen Bruggelin­gen en Gentenaars: “Die dwazen kiezen zelf voor hun ondergang”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag belichten we de Slag om het Beverhoutsveld. Waarom gingen Brugge en Gent met elkaar in de clinch? Wie trok aan het kortste eind en wat waren de gevolgen? Ontdek hier deel 2 van het Verhaal van West-Vlaanderen.