MIJN STAD. Het Oostende van Onno van Gelder jr.: “Wanneer het schrijven niet echt wil lukken, trek ik naar de zeedijk”

Onno van Gelder jr. is acteur, regisseur en schrijver en kroop al in de huid van heel wat historische figuren zoals Léon Spilliaert en koning Albert I. Hij is opgegroeid in Oostende en woont bewust in het centrum van de stad. Inspiratie vindt hij steevast langs het water tijdens een wandeling op de zeedijk of de Visserskaai. “Zelfs als ik een dag buiten Oostende gewerkt heb en ik kom thuis, dan zet ik de auto in de garage en trek ik naar buiten. Elke dag moet ik de zee gezien hebben.”