Straatverlichting brandt bij helderblauwe lucht: technisch probleem aan de oorzaak

Oostende Slaapt u ook zalig op een handgemaak­te matras van Pepijn en zijn team? “We werken voor merken en zijn daarom zelf niet zo bekend”

Decorte - Handcrafted Matresses uit Oostende heeft het Handmade in Belgium-label van Unizo gekregen. In het bedrijf met zeven medewerkers maken ze matrassen volledig ambachtelijk. Zaakvoerder Pepijn Decorte (35) nam destijds een matrassenfabriek – die toevallig al zijn achternaam droeg – over. “Het is arbeidsintensief, inderdaad, maar we zijn trots op ons ambacht.”

26 september