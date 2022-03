Stijn maakt podcast ‘Over Eten’ en strikt bekende chef voor 50ste aflevering

Stijn Deschacht lijkt al meerdere levens te hebben geleid. Hij ging lange tijd mee op tournee in het zog van verschillende metalbands en zag zo een groot stuk van de wereld. “De wereld is een wonderbaarlijke plek waar heel wat lekkere dingen te vinden zijn. Zo is mijn passie voor lekker eten ontstaan. Ik merkte op veel plaatsen dat eten mensen verbindt. Ik was altijd iemand die op zoek ging naar lokale specialiteiten, van zodra ik de kans kreeg tussen alle concerten door. Je komt op die manier op plekken waar je de taal niet spreekt, maar toch besef je dat je een moment deelt met andere mensen. Dat vind ik toch speciaal.” Stijn volgde een opleiding kok bij de VDAB met het plan om een eigen zaak te openen. “Via een lesgever ben ik bij mijn eerste werkgever terecht gekomen en nu werk ik bij Bar Bulot.”

Podcast

In 2018 begon Stijn te experimenteren met podcasts. “Ik was geïnteresseerd in podcasts maar ik merkte dat er eigenlijk niets over eten te vinden was in het Nederlands, uit België. Ik ben er dan maar zelf mee begonnen. Dat is wel een leidraad in mijn leven. Ik geloof in de maakbaarheid van je eigen wereld. Ik had al het nodige materiaal liggen van mijn tijd in de muziekwereld. Ik begon wat op te nemen en te proberen.” Gemiddeld luisteren 500 tot 1.000 mensen naar een aflevering. “Ik sta bovenaan in de in de food categorie van de Apple podcast charts in België. Ik ben daar wel best fier op. Toen ik begon, was de podcast nog een relatief nieuw medium, maar je merkt dat veel mensen het ontdekt hebben tijdens de pandemie.”

Elke aflevering gaat Stijn op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen en gastronomische avonturen in de hoop meer te weten te komen over eten. “Ik heb al de kans gekregen om heel wat boeiende mensen te spreken, zoals Lieve Galle, die kon vertellen hoe we planten en kruiden kunnen gebruiken, of de foodarcheoloog die kijkt hoe mensen vroeger aten en dat gaat recreëren. Ik vond ook de aflevering waarbij een lokale visser uitlegt hoe het vissen in zijn werk gaat bijzonder boeiend. Er is al veel bewustmaking rond lokale vis, maar zo’n uitleg is echt onbetaalbaar.” Nu kon Stijn ook Willem Hiele overtuigen om zijn verhaal te delen. “Het leuke aan een podcast is dat er tijd en ruimte is voor nuance en om ergens dieper op in te gaan. Ik ben zeker dat ik hem daardoor over de streep kon trekken. Hij vertelt over zijn nieuwe zaak, maar wilde nog niet alles prijsgeven”, lacht Stijn. “Hij vergeleek het met een muzikant die platen uitbrengt. Zijn zaak in Koksijde was zijn eerste plaat en nu is hij hard aan het werken aan zijn tweede plaat. Hij wil dat het volledig goed zit voor hij het uitbrengt.”

Komend weekend is het eerste podcastfestival. “Door mijn job in de horeca kan ik jammer genoeg niet veel volgen, maar ik vind het wel goed dat podcasts nu serieus genomen worden.”