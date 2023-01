Stedelijke compostpaviljoenen krijgen drie nieuwe tuinhuisjes

De compostpaviljoentjes in Oostende zijn een groot succes. Veel stadsgenoten hebben geen tuin of plaats om thuis te composteren en kunnen daarom in de compostpaviljoenen terecht. Drie van de vier locaties met een compostpaviljoen kregen ondertussen een volledig nieuw tuinhuisje. Het gaat om de locaties in de Spoorwegstraat, in de Guldensporenlaan en op hoek van de Sluisvlietstraat en de Schietbaanstraat. De huisjes kunnen door de (vrijwillige) compostmeesters gebruikt worden om al het materiaal veilig te stockeren en tegen weer en wind te beschermen. “De opberghuisjes waren na meer dan 20 jaar dienst dringend aan vernieuwing toe. We merken dat de wekelijks compostpaviljoentjes heel wat bezoekers aantrekken. We willen er daarom zeker blijven op inzetten,” laat schepen van Mens & Milieu Silke Beirens weten.