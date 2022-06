Stationsproject is na tien jaar volledig klaar: plein kreeg make-over als groene ontmoetingsplaats

Het stationsproject van Oostende kende al zijn start in 2011. In totaal werd 150 miljoen geïnvesteerd. De ganse omgeving werd in die tijd onder handen genomen. Zo verhuisde de stelplaats van de bussen en de trams naar de Slijkensesteenweg en werd de oude stelplaats naast het station afgebroken. Hier kwam de volledig nieuwe parkeertoren zoals we die nu kennen met plaats voor 680 auto’s. Daarnaast werden ook alle perrons opnieuw aangelegd met als opvallende vernieuwing de groene luifels met een oppervlakte van 20.000 m2. Het stationsgebouw werd gerestaureerd en enkele zijgebouwen werden afgebroken. De fietsenstalling werd ondergronds gebracht en reizigers kunnen voortaan vlot van de trein overstappen op de tram. “Verschillende vervoersmiddelen treffen elkaar hier: bus, tram, trein, fiets en auto. Het is een echt knooppunt geworden, maar het is veel meer dan dat. Voor heel veel mensen is dit de toegang tot onze stad”, zegt schepen Björn Anseeuw.