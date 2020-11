Stapten 69 Albanezen in Oostende in smokkelschip? Onderschepte boot lag dinsdag nog naast politieboot aan Visserskaai

Oostende/NieuwpoortMaandag nog in de haven van Nieuwpoort, dinsdag gekiekt bij de Vistrap bij het binnenvaren van Oostende. Woensdag werd de 30 meter lange Svanic, varend onder de vlag van de staat Saint Kitts en Nevis, onderschept aan de Engelse oostkust met 69 Albanese vluchtelingen in het ruim. Wat de precieze rol is van ons land in deze smokkelzaak, wordt nu onderzocht door het parket van West-Vlaanderen, de scheepvaartpolitie en de FGP. Spilfiguren lijken een Let en twee Oekraïners. Wij proberen al een reconstructie te maken.