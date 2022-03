Stapel karton vat vuur aan traiteurzaak: schade aan gevel

Rond 3 uur zondagnacht zag de voorbijganger dat een stapel kartonnen dozen in brand was gevlogen vlak voor traiteurzaak Villa Borghese in de Witte Nonnenstraat in Oostende. De vlammen sloegen al behoorlijk hoog uit en de brandweer werd verwittigd. Die kon het vuur snel blussen, maar kon niet meer vermijden dat de hitte wat schade aan de winkel had veroorzaakt. Het glas in de gevel en van de glazen deur raakte behoorlijk beschadigd.