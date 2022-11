Stakingspiket aan depot van De Lijn. “We zijn het beu dat er altijd bespaard wordt op openbare diensten”

Met de algemene staking willen vakbonden hun ongenoegen uiten over de stijgende kosten voor werknemers. In Oostende onderschrijven legden tientallen medewerkers van openbare diensten het werk neer om die boodschap te onderschrijven. Ze willen echter ook extra aanklagen dat ze de besparingen in hun diensten beu zijn. “Sinds de crisis worden de openbare diensten opnieuw afgebroken en dat is altijd het geval als er een crisis uitbreekt. We zijn hier daarom aanwezig met vertegenwoordigers van verschillende openbare diensten. De mensen hebben het moeilijk en het is lastig met de energieprijzen en de coronacrisis, maar bij ons specifiek is het soms extra moeilijk omdat er altijd maar opnieuw bespaard wordt. Denk maar aan het onderwijs waar er zware tekorten zijn, kijk naar de zorg met de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. In heel veel sectoren zoals De Lijn wordt er niet geïnvesteerd, terwijl dat in de privé wel het geval is. Op die manier raken wij in de verdrukking. Openbaar vervoer, goede zorg, degelijk onderwijs,… dat is ook allemaal heel belangrijk voor mensen. We willen dat hier ook apart duidelijk maken dat wij niet altijd de kind van de rekening mogen zijn”, vertelt Rik Cappelle Provinciaal Algemeen Secretaris van ACOD.