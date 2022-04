Stadsbrouwerij ‘t Koelschip maakt nu ook eigen granola en paneermeel

In 2008 begon Ive Mostrey als bierverkoper in zijn winkeltje waar je nu de stadsbrouwerij kan vinden. Het begon allemaal met een biershop waar je zo’n 900 soorten bier kon verkrijgen. Na een tijdje begonnen Ive en zijn vrouw Sandy Major te denken aan hun eigen bier. Ze kochten een brouwinstallatie en begonnen hun eigen bier te brouwen. We zijn nu een paar jaar verder en intussen hebben ze al zes vaste bieren gebrouwd met als laatste de ‘Oostende Bonsoir 8,400%’ als ode aan Arno.

Granola à l’Ostendaise

Naast bier zijn ze nu bij de stadsbrouwerij ook begonnen met hun eigen granola. “Tijdens het brouwen van ons bier blijven er altijd moutdeeltjes over die rijk aan smaak en natuurlijke suikers zijn”, vertelt brouwster Sandy Major. “Normaal gezien wordt dat als veevoeder gebruikt voor de dieren, maar we vonden dat wel jammer dat het verloren ging, terwijl het ook perfect gebruikt kan worden als voedsel voor mensen. Het is al een paar jaar dat we op zoek zijn naar een manier om die overgebleven moutdeeltjes te kunnen gebruiken. Wanneer we in contact kwamen met de Grano Ladies uit Koekelare, wisten we dat dit de perfecte oplossing was. Ons Bierbostel, ook wel draf of restmout genoemd, krijgt zo een tweede leven met deze ontbijtgranen. We hebben minder afval en hebben hiermee iets positiefs van kunnen maken. We hebben de granola ook verbonden aan een goed doel. Wanneer mensen een zak granola kopen, steunen ze de organisatie Aktros die jongeren helpt in kwetsbare situaties.”

De granola die ze bij de stadsbrouwerij maken is puur natuur en op een ambachtelijke manier gemaakt. Je kan het als ontbijtgranen gebruiken, maar ook als gewone granen om andere producten van te maken. “Bij bakkerij Nico gebruiken ze intussen onze granola al, zowel als ontbijtgranen maar ook om hun broden te maken.”

Volledig scherm Sandy aan het werk in de stadsbrouwerij 't Koelschip. © Emelyne Six

Eigen paneermeel

Ze hebben nu hun eigen granola, maar daarnaast zijn ze nu ook beginnen werken aan hun eigen paneermeel. “Als je onze granola heel fijn maakt, krijg je paneermeel dat je kan gebruiken voor verschillende producten”, zegt Sandy. “Zo kan het gebruikt worden voor garnaalkroketten, maar ook voor andere soorten kroketten of zelfs om vis te paneren. We zitten nu in de testfase, maar hopen binnenkort ons paneermeel te kunnen verkopen. Een paar mensen hebben het al mogen proeven en ze waren heel positief.”

“We zullen nu vooral moeten zien hoe onze granola het zal doen en verder werken aan ons paneermeel”, zegt Sandy. “Nu dat tarwe duurder is geworden, zal dit een goed alternatief kunnen zijn voor restaurants. We hopen hiermee ook een vaste waarde te worden in Oostende en misschien ook erbuiten.”

De granola van de stadsbrouwerij is nu te vinden bij hen in de stadsbrouwerij aan de Van Iseghemlaan of op hun website. Een zak van 1 kg kost 25 euro. Binnenkort zal ook hun paneermeel beschikbaar zijn. Daarvoor moet je hun website in de gaten houden.