Stadsbestuur maakt ontmoetingscentra energiezuiniger

Dertig maanden cel voor jonge dieven die zware brand veroorzaak­ten met gestolen brommer

Een 18-jarige man uit Ternat en 20-jarige man uit Liedekerke hebben in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor een reeks diefstallen, vernielingen en brandstichting. O.V. en T.P. staken onder meer een gestolen bromfiets in brand in Oostende, met zware schade tot gevolg.