Stad plant extra investeringen om Oostende veiliger te maken voor fietsers. “Al 20 kilometer fietspaden vernieuwd”

Schepen Björn Anseeuw en burgemeester Bart Tommelein benadrukken dat hun fietsactieplan geen theoretisch document is, maar een actieplan met heel wat concrete acties die ze al deels gerealiseerd hebben of nog willen uitvoeren in de komende jaren. Het gaat van concrete investeringen tot projecten rond fietseducatie en het bevorderen van een fietscultuur. “De voorbije drie jaar hebben we al enorme stappen vooruit gezet met onder meer de invoering van de fietszones en de vele fietsstraten, de algemene zone 30 en het weren van alle zwaar verkeer in de schoolomgevingen. Daarnaast realiseerden we de voorbije 3 jaar al meer dan 20 kilometer nieuwe of vernieuwde fietspaden, en rijzen de fietsnietjes als paddenstoelen uit de grond”, zegt schepen Björn Anseeuw. Bij de toekomstige investeringen zitten onder meer de heraanleg van de Alfons Pieterslaan met veel aandacht voor zowel fietsers als wandelaars, een vrijliggend fietspad in de Stuiversstraat tussen de Gistelsesteenweg en de Zilverlaan, een comfortabele fietsverbinding langs de Slijkensesteenweg om de verbinding tussen het centrum en de Vuurtorenwijk te verhogen en een nieuw fietspad in de Stationsstraat tussen de spoorweg en de Oudenburgsesteenweg. Ook de Mariakerkelaan tussen de Torhoutsesteenweg en de Stuiverstraat, de Duinenstraat, de omgeving van de kinderboerderij en het sportpark de Prins Roselaan en de omgeving van de Sandershoeve in Stene Dorp worden nog aangepakt.

Zone 30

De zone 30 in de woonwijken werd ondertussen ingevoerd en dat is bij heel wat inwoners voer voor discussie. “We weten dat het onderwerp leeft maar dat is ook goed. Het is ook niet zo dat wij de enige centrumstad zijn die dit invoert, ook in pakweg Kortrijk en Brugge zijn in heel wat straten in het centrum al een zone 30 ingevoerd. Het zorgt er bovendien voor dat er minder sluipwegen genomen worden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Quote Het is belangrijk dat iedereen zijn fiets met een veilig gevoel kan achterla­ten. We maken daarom werk van een fietsdief­sta­lac­tie­plan. Bart Tommelein

Oostende wil ook meer inzetten op onderzoek om hun beleid beter af te stemmen op de noden die er zijn. “Om tot een aaneensluitend fietsroutenetwerk te komen, is het belangrijk om de verschillende fietsstromen in kaart te brengen. Stad Oostende werkt hiervoor samen met de universiteit Gent. Er is al een project lopende met de secundaire scholen waarbij leerlingen samen met de leerkracht hun school-fietsroutes kunnen aangeven via een app”, zegt Anseeuw.

Fietsdiefstallen

Een belangrijk luik in het plan is volgens de burgemeester ook het optreden tegen fietsdiefstallen. “Het is belangrijk dat iedereen zijn fiets met een veilig gevoel kan achterlaten. We maken daarom werk van een fietsdiefstalactieplan. Er zal daarbij aandacht zijn voor preventie en repressie. Als we meer mensen op de fiets krijgen moeten we echter ook voor voldoende plaatsen zorgen waar mensen hun fiets kunnen parkeren. We doen dat met extra fietsnietjes, maar willen ook onderzoeken of er andere mogelijkheden om een fiets langdurig te stallen. Er zijn nu al fietsboxen maar de vraag is hierbij groter dan het aanbod. Daarom bekijken we de mogelijkheden om fietsparkings in te richten in bestaande panden. Ook bij nieuwe projecten is hier extra aandacht voor zoals de nieuwe randparking in het Maria Hendrikapark”, zeggen burgemeester Tommelein en schepen Björn Anseeuw nog.

Het fietsactieplan vind je aan het UiTloket in het Stadhuis en kan je ook digitaal raadplegen via www.oostende.be/fietsactieplan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.