Stad Oostende zorgt ook in augustus voor stille studeerplaatsen

Begin augustus halen veel hogeschool- en universitaire studenten opnieuw hun cursussen boven ter voorbereiding van hun herexamens. Uit de feedback van vorige blokperiodes blijkt dat de stille studeerruimte in het zwembad Brigitte Becue erg gesmaakt werd door de studerende jeugd. De centrale ligging, ruime openingstijden en de mogelijkheid om iets te eten in de cafetaria zijn grote pluspunten. Ook de stedelijke Bibliotheek is traditiegetrouw een echte trekpleister voor wie zich wil verdiepen in zijn cursussen. Tot voor kort was studeren in de Bibliotheek enkel mogelijk tijdens de openingstijden. “De lokale Jeugdraad kaartte deze openingstijden aan bij de Bibliotheek, en samen werkten ze een scenario uit waarbij de studenten tot 22 uur van de studeerruimte gebruik kunnen maken. Hiermee wordt opnieuw een succesvol participatieverhaal geschreven door de lokale jeugd en de diverse stadsdiensten,” aldus Bart Plasschaert, Schepen van Vrije Tijd.