Stad Oostende zet samen met Inspirant in op inclusieve opvang

Stad Oostende ontvangt in alle opvanglocaties van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) dagelijks kinderen met specifieke zorgbehoeften. In 2022 werden er 132 kinderen die specifieke zorg nodig hebben, regelmatig opgevangen bij BKO. Er is steeds meer nood aan inclusieve opvang, en voor het personeel is er extra ondersteuning nodig. Samen met Inspirant aan Zee | MFC (de nieuwe naam van VOC De Rozenkrans) bouwt Stad Oostende daarom verder aan een kwaliteitsvol inclusief basisaanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten in Oostende. De diensten Kinderopvang, Buitenschoolse Kinderopvang en Jeugd (die de speelpleinwerking PleZAND en de Zonnetjeswerking voor kinderen met een beperking organiseert) stappen mee in het inclusieve verhaal. Met Project Blinc! wordt volop ingezet op een inclusieve werking binnen de stadsdiensten, met als doel alle kinderen te laten ‘blinken in hun vel’.