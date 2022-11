Stad Oostende verplaatst aanplanting geboortebos naar 2023

Al sinds 1999 nodigt Stad Oostende alle jonge ouders uit om kort na de geboorte van hun kindje een boom aan te planten. Het Oostendse stadsrandbos breidt zo elk jaar uit. Dit jaar wordt er enkel aangeplant in de onmiddellijke omgeving van het crematorium. Deze gronden zijn vanzelfsprekend minder geschikt in de geest van een geboortebos. In de loop van 2023 zullen zowel kinderen geboren in 2021 als kinderen geboren in 2022 een uitnodiging ontvangen om hun boom te planten op een geschiktere plaats in het stadsrandbos.