Stad Oostende stuurt zelf ‘dieven’ naar handelaars: “De truc met de paraplu bleek vaak te werken”

oostende In Oostende gaan ze wél voor een straf Duivels feest: “Nog maar weinig tickets verkocht, maar bij het vorige kampioen­schap was dat ook zo”

Her en der worden evenementen rond het WK voetbal afgezegd wegens te weinig interesse, maar in Oostende kijken ze uit naar een groot feest in de ACEG Wellington Hippodroom. Eventor organiseerde er in het verleden al succesvolle avonden rond de Rode Duivels en zet ook nu door. “We pakken onder meer uit met 15 schermen, ex-Rode Duivels en topdj’s”, vertelt Olivier Orlans. Toch blijken ook in Oostende nog veel tickets te koop.

15 november