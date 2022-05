Stad Oostende plant extra bloemenweides

Oostende Hostel De Ploate geeft studenten een plek om te blokken: “Een aangename studeer­plek doet studeren”

Vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 1 juli zijn studenten welkom in twee zaaltjes van de Oostendse hostel De Ploate in de Langestraat 72 om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart krijgen ze er een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH), waarbij 8 hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten.

