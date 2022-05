Stad Oostende organiseert sportmarkt voor jongeren

Of je nu voor lichamelijke beweging of eerder voor het plezier en de ontmoeting gaat, maakt niet uit. Op de sportmarkt maak je kennis met boogschieten, yoga, kickboksen, frisbee en american footbal. Wie wat wil uitrusten kan in de chillzone terecht. “Aan de ene kant helpen we jongeren om kennis te maken met enkele nieuwe sporten, en aan de andere kant bevorderen we ontmoeting en ontspanning”, zegt schepen van sport Bart Plasschaert.