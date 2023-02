Stad Oostende opent in maart Woonloket voor alle vragen rond wonen

Waar bewoners vroeger bij diverse instanties moesten aankloppen, centraliseert Stad Oostende nu alle vragen in het Woonloket. Concreet gaat het dan over vragen over de stedelijke woonpremies, de Vlaamse Huursubsidie en de Vlaamse Huurpremie tot algemene informatie over sociaal wonen in Oostende of je wordt doorverwezen naar de juiste diensten. “Wonen is een prioriteit voor dit bestuur. Een kwaliteitsvolle woning is zo bepalend in het leven van mensen. Het zorgt voor rust en is een stevige basis voor een goed leven. Als stadsbestuur moeten we bij vragen en problemen rond wonen klaarstaan en burgers zo goed mogelijk de weg wijzen. Dit unieke loket maakt het een stuk eenvoudiger”, zegt bevoegd schepen Kurt Claeys (Open VLD)