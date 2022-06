Stad Oostende lanceert nieuw Stadsmagazine

“Stadsmagazine Oostende valt in elke bus en je kan het ook online lezen. Het heeft nu een eenvoudige naam die de lading dekt. Met het volledig vernieuwde Stadsmagazine willen we de Oostendenaars nog beter bereiken”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Er zullen een aantal vaste rubrieken terugkomen in het Stadsmagazine. Zo is er elke editie een nieuwe inwoner aan het woord over de eerste indruk van de stad. In de rubriek ‘Vroeger en nu’ duiken we de archieven in en halen we een oud beeld van Oostende boven. Tegelijk zie je een recente foto van dezelfde locatie. Er wordt ook een ‘Veelgestelde vraag’ en een specifiek ‘Cijfer’ in de kijker gezet.