Stad Oostende lanceert digitaal evenementenloket

Het vernieuwde evenementenplatform vormt het centrale punt voor alle aanvragen voor evenementen, straatanimatie of een parkeerverbod naar aanleiding van een evenement. “Om dit waar te maken, gingen we in zee met het EagleBE Smart City platform. Het grootste voordeel van het nieuwe systeem is dat je de aanvraag altijd en overal kan indienen via pc, smartphone of tablet. Bovendien kan je meteen zien of er andere zaken op het openbaar domein zijn gepland waarmee je rekening moet houden. Dankzij je persoonlijke account kan je oude aanvragen kopiëren en aanpassen. Je dossier wordt automatisch opgeslagen. Tot slot kan je de status van je dossier zelf opvolgen”, zegt burgemeester Bart Tommelein.