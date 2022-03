Stad Oostende lanceert digitaal evenementenloket: “Maar plan er geen meer tussen mei en september”

BASKETBAL TOP DIVISION TWO Salim Kediambiko (KBGO Finexa Basket@Sea)kijkt uit naar topper tegen leider Antwerp Giants B: “We moeten van niemand schrik hebben

In Top Division Two staat KBGO Finexa Basket@Sea zondagmiddag oog in oog met leider Antwerp Giants Two. Het duel tussen twee grote jeugdopleidingen van het land kan haast niet anders dan een absoluut kijkstuk worden. Salim Kediambiko (20) heeft er alvast veel zin in.

25 maart