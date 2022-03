Stad Oostende laat rijbewijzen en reispassen nu ook aan huis leveren

Rijbewijzen en reispassen moesten tot nu toe steeds persoonlijk afgehaald worden in het Stadhuis. In totaal worden er jaarlijks gemiddeld 6.750 rijbewijzen en reispassen afgeleverd. Om de dienstverlening verder te verbeteren zal stad Oostende vanaf half april ook de mogelijkheid aanbieden om deze documenten bij je thuis te laten afleveren. Je zal zelf kunnen kiezen op welke manier de documenten afgeleverd moeten worden.

Burgemeester Bart Tommelein: “Als overheid staan we ten dienste van de burgers en willen we hen een uitgebreide dienstverlening aanbieden. Wie dat wil kan uiteraard nog steeds terecht in het stadhuis, maar je kan je documenten voortaan ook aan huis laten leveren, net zoals zoveel andere zaken. Met deze nieuwe service is de Stad echt mee met zijn tijd.”

Aanvraagprocedure

Wie een rijbewijs of een reispas wil aanvragen, maakt een afspraak in het Stadhuis. Bij de aanvraag is het noodzakelijk dat je naar het Stadhuis komt om de biometrische gegevens in te lezen en de nodige handtekeningen te plaatsen op de aanvraagdocumenten.

Tijdens de aanvraag kan je kiezen om het document zelf gratis af te halen tijdens een tweede afspraak in het Stadhuis of om de documenten tegen betaling te laten afleveren op een plaats en tijdstip naar keuze. De aflevering kan overal in België (thuis, op kantoor, in een studentenverblijf,...), van maandag tot en met zaterdag.

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Dynasure (een dochterbedrijf van bPost), het enige bedrijf dat deze dienstverlening aanbiedt in België. Je zal de verzending online kunnen volgen aan de hand van een track & trace-code.

De kostprijs voor het leveren is een vast bedrag van 13,95 euro per document en 4,55 euro per bijkomend document dat op hetzelfde tijdstip op hetzelfde adres wordt afgeleverd. Het gaat om een levering van belangrijke identiteitsdocumenten die niet via de gewone post kunnen worden verstuurd. Bovendien worden de oude identiteitsdocumenten tijdens de bezorging vernietigd. De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag van het document in het Stadhuis.