Stad Oostende koopt nieuwe computers voor jeugdhuizen

De stad stelt op diverse openbare locaties vrij toegankelijke computers ter beschikking van de burger. Naast onder andere in de bibliotheek en in de ontmoetingscentra zijn specifiek voor jongeren ook computers beschikbaar in de Oostendse jongerenontmoetingsruimtes. “We hebben zeven jongerenontmoetingsruimtes uitgerust met nieuwe computers. De stad investeerde 15.000 euro om alle computers in de jeugdhuizen te vernieuwen en om er ook op extra locaties te zetten”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Op die manier kunnen we nog meer jongeren toegang geven tot pc en internet. Dat is tenslotte een basisrecht van alle inwoners in onze stad.”