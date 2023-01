Stad Oostende koopt collectie historische prentbriefkaarten

In december 2022 bood het Antwerpse veilinghuis Bernaerts een indrukwekkende collectie van meer dan 17.000 prentbriefkaarten over Oostende en de kust te koop aan. Een bijzondere buitenkans, want de zeer omvangrijke prentbriefkaartencollectie bleek het levenswerk van Oostendenaar Omer Vilain (1924-2013). Vilain werd in 1944 bibliothecaris in de bibliotheek van Oostende. Vanaf 1962 werd hij er benoemd als hoofdbibliothecaris en bleef er actief tot eind jaren 80. Daarna zetelde hij tot 1994 als Oostends gemeenteraadslid. Vilain was auteur van meer dan achthonderd artikels in dagbladen en tijdschriften en schreef vier boeken over Oostende. Hij wijdde zijn hele leven aan het bijeenzoeken van de meest diverse prentbriefkaarten over het leven in Oostende en aan de kust, te dateren van eind 19de eeuw tot de vroege jaren 80 van de 20ste eeuw.