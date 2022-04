Stad Oostende herdenkt vissers en zeelieden

Oostende/Brugge Husgevoel Interior opent pop-up shop in Oostende. “Klanten kunnen onze producten hier ervaren en voelen”

Interieurwebshop Husgevoel Interior uit Lissewege bij Brugge opent van woensdag 27 april tot en met zondag 1 mei hun eerste pop-up in The Box Oostende. Bij Husgevoel vind je handgemaakte woonaccessoires zoals Marokkaanse poefen, kussens, keramiek en samengestelde giftboxen. Daarmee lokt The Box alweer de vierde ondernemer naar Oostende om hun concept in een fysieke winkel uit te testen.

13 april