Stad Oostende doet oproep om mantelzorgers in de bloemetjes te zetten

Ook voor mantelzorgers moet gezorgd worden, want hun inbreng valt niet te onderschatten. “Vaak is het dankzij hun toewijding dat het mogelijk blijft om mensen met een zorgnood thuis te blijven opvangen, of in veel gevallen de professionele hulpverlening mee te dragen. In juni vieren we de Dag van de Mantelzorger. We willen dan mantelzorgers in de bloemetjes zetten en verzamelen daarom getuigenissen. Zo willen we zichtbaar maken wat te vaak onzichtbaar gebeurt, en mensen laten voelen dat ze niet alleen zijn”, zegt Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann.