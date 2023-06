Stad Oostende coacht Oostendenaars hoe best te reageren op racisme en discriminatie

Restaurant The Lord lanceert eigen gin voor 30ste verjaardag: “We blijven innoveren en renoveren”

28 juni 1993. Hans Vanheste (62) en Petra Vanden Broucke (50) openen hun horecazaak The Lord. Nu zijn we 30 jaar verder en is het restaurant op de hoek van de Leopoldlaan en Alexandre Ponchonstraat een vaste waarde geworden in de Middelkerkse horeca. De groei en evolutie van de zaak zijn misschien wel het symbool voor de ontwikkeling die traditioneel Middelkerke vandaag te beurt valt. Aan de vooravond van een hopelijk drukke zomer kijken zaakvoerder Hans en Petra terug naar de voorbije 30 jaar. “Middelkerke verandert en dat merken we aan ons cliënteel.”