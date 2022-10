Stabiliteitsingenieur opnieuw ter plaatse na explosie in Oostende, waar nu ook waterlek voor problemen zorgt

Lees alles over de gasexplosie in d it dossier

“De gasontploffing in de Ooststraat heeft heel wat schade aangericht. Zoveel is duidelijk”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “De crisiscel kwam deze ochtend opnieuw samen. Een stabiliteitsingenieur is de situatie ter plaatse grondig aan het onderzoeken. Enkel zones die voldoende veilig zijn, zullen worden vrijgegeven. Daar zal tegen de middag meer duidelijkheid over zijn. De perimeter blijft dus voorlopig behouden.” Volgens onze informatie zouden acht gebouwen te instabiel zijn op dit moment. Bewoners kunnen vooralsnog niet terugkeren naar huis. Het hoekgebouw waar het restaurant in gevestigd was, zal wellicht volledig gesloopt moeten worden.