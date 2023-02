“Sporten en vegetarisch eten, het kan”, die boodschap brengt Oostende samen met KVO-spelers naar aanleiding van VeggieChallenge

Oostende neemt in maart opnieuw deel aan de VeggieChallenge. Bedoeling is om mensen te inspireren om minder vlees te eten en vooral ook te tonen hoe je ook lekker kan koken zonder vlees. De focus in Oostende ligt dit jaar op Sport en gezonde voeding en bij KVO vond de stad twee voorbeelden in spelers Nick Bätzner en Cameron McGeehan.

1 op 2 Belgen zegt dat ze graag minder vlees willen eten. Onder het motto ‘Alles kan Veggie’ lanceert ProVeg vzw op 1 maart de derde editie van de VeggieChallenge. Dit is een gratis online coachingsprogramma dat mensen inspireert om 30 dagen lang minder vlees te eten. Oostende richt zich dit jaar ook specifiek op sporters en stuurde in december een online bevraging naar de sportclubs in Oostende. Dertien clubs reageerden erg enthousiast. De stad organiseert daarom twee infosessies over sport en gezonde voeding, met aandacht voor plantaardige eiwitten.

Ook bij voetbalclub KVO werd enthousiast gereageerd en zijn twee spelers zelfs al bewust met het thema bezig. Cameron McGeehan is een overtuigd veganist. Teamgenoot Nick Bätzner probeert dan weer zo veel mogelijk vegetarisch te koken als het even kan, maar eet ook vlees als hij bij vrienden gaat eten. “Ik ben drie jaar geleden overgeschakeld om zo veel mogelijk vegetarisch te eten omdat het beter is voor je lichaam. Er zijn genoeg alternatieven om proteïnen binnen te krijgen. In het begin was het moeilijk om te weten wat ik kon klaarmaken, maar eens je weet wat je kan klaarmaken valt het best mee. Ik kook graag”, vertelt de jonge speler. Ploegmaat Cameron McGeehan is dan weer veganist. “Ik heb het gevoel dat ik veel meer energie heb en minder snel vermoeid. Het draagt ook bij tot een snellere recuperatie na wedstrijden en het is goed voor de spieren gezien mijn lichaam de voeding makkelijker verwerkt.”

Rolmodellen

Oostende schuift de sportievelingen graag naar voren als rolmodellen. “Bij veel ouders leeft nog het idee dat je een stevig stukje biefstuk nodig hebt om stevig te staan, maar het kan ook anders. Er staat ook een kookworkshop op het menu voor de KVO-jeugd en Carol De Dobbelaere, kok van wielerploeg Lotto-Dstny geeft twee kookdemonstraties aan andere sportclubs.

Restaurants doen mee

Oostende springt opnieuw mee op de kar van de VeggieChallenge. “Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik gepassioneerd ben door lekker en gezond eten. Het is voor mij dan ook elk jaar een hele eer om de VeggieChallenge te mogen aftrappen. De wedstrijd werkt steeds inspirerend om zelf nieuwe ideetjes op te doen of om anderen te kunnen overtuigen met veggie of vegan lekkernijen”, zegt schepen Silke Beirens (Groen)

Dit jaar zetten maar liefst 23 restaurants hun beste beentje voor en plaatsen in het kader van de VeggieChallenge een bijzonder vegetarisch gerecht op de kaart. De gerechtjes worden gefotografeerd in samenwerking met Toerisme Oostende vzw en op sociale media in de kijker gezet om zo de mensen te inspireren om op restaurant ook eens te kiezen voor een vegetarisch alternatief. Ook de centrale keuken van Stad Oostende zet in op nog extra vegetarische en vegan opties in het personeelsrestaurant om zoveel mogelijk collega’s te laten kennismaken met het initiatief.

Ook deelnemen?

Wil jij ook deelnemen? Kijk dan op www.oostende.be/veggiechallenge voor meer info en/of schrijf gratis in op www.veggiechallenge.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.