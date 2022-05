Sport voor elk niveau en alle leeftijden via de beweegbank: “Via de app zijn 250 aangepaste oefeningen beschikbaar”

oostendeStad Oostende investeerde in de aankoop van een mobiele beweegbank, die de bewoners in mei en juni kunnen uitproberen bij Ontmoetingscentrum Schaperye in de Steenovenstraat. De beweegbank biedt heel wat opties voor oefeningen. Er is ook een gratis beweeg-app aan verbonden waarop meer dan 250 oefeningen beschikbaar zijn, in verschillende moeilijkheidsniveaus. Via een handige self-test kom je in de app te weten wat jouw startniveau is.