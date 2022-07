Spookrijder die inreed op camper kampte al jaren met psychoses: “Hij heeft deze ravage zeker nooit gewild”

Brugge/Knokke/Bredene/Oostende Man die 40 maanden cel kreeg voor diefstal­len overleden in gevangenis

Een 42-jarige Algerijn, die in de Brugse rechtbank verzet had aangetekend tegen z’n veroordeling voor een hele reeks diefstallen, is in de gevangenis overleden. Ali B. kreeg eerder 40 maanden cel. Een overdosis werd hem fataal.

27 juli