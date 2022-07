Spookrijder (31) rijdt in op camper op A10 in Zandvoorde: man overleden, twee inzittenden kampeerwagen zwaargewond naar ziekenhuis, snelweg helemaal dicht

Wie richting Oostende moet, neemt best een andere route. Wie vanuit het binnenland nog onderweg is naar de Stad aan Zee, neemt in Jabbeke best de E40 richting Frankrijk. Via de afrit Gistel bereik je via de Torhoutsesteenweg Oostende. Verkeer vanuit Antwerpen en Gent kan ook de E34 richting Knokke nemen en zo richting Middenkust rijden.