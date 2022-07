Spookrijder (31) rijdt in op camper op A10 in Zandvoorde: man overleden, drie inzittenden kampeerwagen zwaargewond naar ziekenhuis, snelweg urenlang helemaal dicht

ZandvoordeBij een zwaar ongeval op de A10 (E40) ter hoogte van Zandvoorde (Oostende) zijn zaterdagmiddag een dode en drie zwaargewonden gevallen, waaronder een kind. Een spookrijder botste er met een camper, in de richting van Oostende. De inzittenden van de kampeerwagen, West-Vlamingen, verkeerden een tijdlang in levensgevaar. De snelweg was urenlang versperd.

De spookrijder (31) botste omstreeks 11.40 uur frontaal met een kampeerwagen die richting Oostende reed. Dat gebeurde een 100-tal meter voor de afrit in Zandvoorde. De MUG-heli en verschillende ziekenwagens kwamen ter plaatse, maar voor de 31-jarige spookrijder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plekke. In de camper liepen drie inzittenden, waaronder een kind, zware verwondingen op. Zij werden met de MUG-heli naar het ziekenhuis overgevlogen. Aanvankelijk verkeerden de slachtoffers in kritieke toestand, maar volgens de federale politie zou dat levensgevaar intussen geweken zijn.

De klap bij de aanrijding in Zandvoorde was enorm.

Volgens de eerste vaststellingen zou de 31-jarige man, een Oostendenaar, in Zandvoorde de snelweg zijn opgereden. Een honderdtal meter verderop kwam hij frontaal in botsing met de kampeerwagen. Die werd door de impact volledig uiteengereten en belandde in de grasberm naast de snelweg. De inzittenden hadden op het moment van het ongeval een wit hondje bij. Het beestje geraakte door de klap in paniek en vluchtte weg. De politie van Oostende lanceerde zaterdagavond een oproep om het hondje terug te vinden, maar kort nadien kwam al het verlossende bericht dat het dier terecht was.

Een takeldienst kwam ter plaatse om het wrak met een kraanarm weg te halen. Een verskeersdeskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van de aanrijding.

Een takeldienst hijst met een kraan een deel van de camper uit de gracht naast de E40 in Zandvoorde.

Door het ongeval werd de A10 richting kust volledig afgesloten voor het verkeer. Bestuurders die vaststonden in de file konden onder begeleiding van de politie rechtsomkeer maken. Wie richting Oostende moet, nam best een andere route. Wie vanuit het binnenland nog onderweg was naar de Stad aan Zee, werd aangeraden in Jabbeke de E40 richting Frankrijk te nemen. Via de afrit Gistel kon je vervolgens via de Torhoutsesteenweg Oostende bereiken. Verkeer vanuit Antwerpen en Gent kon ook de E34 richting Knokke nemen en zo richting Middenkust rijden. Even voor 16.30 uur waren alle wrakken getakeld. De brandweer verwijderde nog de brokstukken van de rijbaan, waarna de snelweg weer volledig vrijgegeven werd.

De snelweg is door het ongeval in Zandvoorde helemaal afgesloten.

Het ongeval gebeurde 100 meter voor de afrit Zandvoorde, in de richting van de kust.

Eén van de wagens kwam door de klap in de zijberm terecht.

De klap op de A10 was enorm.

Een takeldienst hijst met een kraan een deel van de camper uit de gracht naast de E40 in Zandvoorde.

Een takeldienst hijst met een kraan een deel van de camper uit de gracht naast de E40 in Zandvoorde.