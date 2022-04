Speelpleinwerking Oostende krijgt nieuwe naam

OostendeDe speelpleinwerking Oostende is een vaste waarde in het vakantieaanbod van Stad Oostende. Jaarlijks nemen zo’n duizend Oostendse kinderen deel. Maar door corona zijn er veel kinderen afgehaakt en de stad wil dus nieuw leven in de speelwerking blazen. Dat doen ze met een nieuwe naam en look.

De speelpleinwerking in Oostende is toe aan een nieuwe naam. “Tijdens deze paasvakantie hebben we een daling gezien van het aantal kinderen die naar de speelpleinwerking komen”, vertelt schepen van Vrije Tijd en Jeugd Bart Plasschaert. “Vooral door corona hebben veel ouders en kinderen afgehaakt. Maar nu kan er weer volop genoten worden van de speelpleinwerking en we willen dat promoten door het een nieuwe naam te geven.”

“Met de nieuwe naam willen we ook een nieuwe manier van werken gebruiken. Zo voert de Speelpleinwerking tijdens deze paasvakantie voor het eerst het halfopen aanbod in en zo kunnen de kinderen en jongeren kiezen uit een divers aanbod van activiteiten in 4 wijklocaties. De verschillende animatoren bieden hun aanbod aan en het is aan de kinderen om te kiezen bij welke animator ze willen zijn en welke activiteit ze willen doen. Spelen op het speelplein wordt zo nog leuker.”

Stemloket

Voorlopig heet de speelpleinwerking in Oostende nog Speelcompagnie, maar dat zal binnenkort dus veranderen. Omdat het stadsbestuur participatie belangrijk vindt worden de kinderen en jongeren betrokken in deze keuze. “We hebben verschillende suggesties doorgekregen van de stad en ook een paar zelf gekozen als animator. We hebben uiteindelijk een selectie gemaakt en zijn nu bij vijf namen overgebleven”, vertelt animator Femke. “De kinderen maken ’s morgens aan de hand van verschillende spelletjes kennis met de voorgestelde namen en kunnen over de middag stemmen op de naam van hun keuze. We hebben een echt stemloket gemaakt met stemhokjes zodat het voor de kinderen écht voelt zoals ze stemmen als de volwassen. De stembus zal op op de verschillende speelpleinlocaties neerstrijken zodat ieder kind zijn stem kan geven. De eindbeslissing ligt nu helemaal in handen van de kinderen zelf die mogen stemmen op hun favoriet.”

Volledig scherm De eerste kinderen hebben hun stem uitgebracht. Op het resultaat moeten we nog even wachten. © Emelyne Six

De eerste kinderen hebben intussen hun stem gebracht in aanwezigheid van James de mascotte. Hij opende vandaag officieel het stemloket. Om de verrassing te behouden, mogen de vijf kanshebbers nog niet bekend worden gemaakt. Het is nu aan de kinderen om te stemmen op hun favoriet. De Stad maakt samen met een externe ontwerper ook een nieuwe look-and-feel voor de Speelpleinwerking en zal de gekozen naam in de aanloop van de zomervakantie officieel bekend maken. Voor meer info over de speelpleinwerking in Oostende kan je terecht op oostende.be/Speelpleinwerking.