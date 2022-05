Spaghettirestaurant BAVET opent 17de vestiging in Oostende

West-Vlaanderen Eindrap­port Ventilus-intendant integraal online beschik­baar: “Robuust, betrouw­baar net is belangrijk, maar voorzorg is aangewezen wat gezondheidsrisico’s betreft”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft vandaag het eindrapport van Ventilus-intendant Guy Vloebergh integraal online laten plaatsen, iets waar zowel de burgerplatformen als Vlaams Belang al langer vragende partij voor waren. Het lijvige document telt 157 pagina’s en is te raadplegen via de website van het departement Omgeving. We overlopen even de conclusies en de aanbevelingen van de intendant.

18 mei