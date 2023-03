Sound of O trekt door alle Oostendse wijken. “Zo kunnen we nog meer wijkbewoners en verenigingen aan bod laten komen”

Tijdens de coronapandemie werd The Sound of O in het leven geroepen om bewoners met elkaar te verbinden. De radioshow werd toen op één dag uitgezonden. Stad Oostende werkte samen met lokale radiozenders Be One en Radio Noordzee een nieuw concept uit. “De radioshow zal rondtrekken naar de acht verschillende wijken. Elke laatste zaterdag van de maand, behalve in juli en augustus, zullen inwoners kunnen genieten van de wijkradio telkens van 11 tot 13 uur. We zullen werken met vaste rubrieken. Het wordt telkens een talkshow met nieuws, straffe verhalen uit de wijk, interviews, muziek en humor. Wijkinitiatieven krijgen ook een prominente plaats en ook scholen en verenigingen kunnen zo beter aan bod komen”, licht schepen Maxim Donck (N-VA) toe.