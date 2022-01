“Soms moest één verpleegkundige zich ontfermen over maar liefst 100 bewoners”: Verblijf in Oostends woonzorgcentrum kost handenvol geld, maar het staat op zwarte lijst

oostende 1 op 42 Oostende­naars is besmet met corona in Oostende

Er waren de afgelopen week 1.688 positieve coronagevallen in Oostende of 1 Oostendenaar op 42. “Het gaat hier enkel nog maar om de mensen die positief getest hebben. Er zijn dus naar schatting nog veel meer mensen in de stad besmet zijn met corona”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

25 januari