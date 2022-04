Solemates sluit twee weken van pop-upwinkel af met meer dan 300 verkochte paar schoenen

Op de laatste dag was er ook een veiling voor het laatste kunstwerk van artiest Quincy die speciaal voor de winkel 30 exemplaren had gemaakt. Ze waren uitverkocht in een week, maar de laatste hielden ze aan de kant om te verkopen via een veiling. Het hoogste bod kwam van ‘DJ Sensei’ Niek Calcoen. Hij had maar liefst 300 euro vrij voor het werk. Dat geld gaat nu rechtstreeks naar een goed doel die dicht bij Matisse ligt. “Mijn zus Amber werkt als opvoedster bij het begeleidingscentrum De Bolle in Oostende. Daar worden jongeren in problematische leef- en opvoedingssituaties geholpen. De keuze voor een goed doel was dus snel gemaakt. Met veel plezier zal ik het geld aan hen kunnen geven zodat ze de jongeren een extra duwtje in de rug kunnen geven.”