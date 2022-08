Sleepwagen van 55 ton aangekomen in haven van Oostende: “Laat ons toe om maritieme kennis verder uit te diepen”

Oostende Huisarts in opleiding van AZ Damiaan steekt Kanaal over met supboard

Pieter-Jan Buekens (29) stak zondagmiddag het Kanaal over met een supboard. Hij wou daarmee geld inzamelen voor het goede doel en slaagde met glans in zijn opzet. Van een groot feest achteraf was geen sprake, deze week wordt de huisarts in opleiding namelijk weer in het AZ Damiaan in Oostende verwacht.

22 augustus