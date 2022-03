‘Slechtste huurders van het land’ slaan achtste keer toe in 12 jaar: “De hele inboedel is vernield. Ze namen zelfs onze schilderijen van 12.000 euro mee”

OostendePaars water in het bad, beschimmelde pizzaresten in bed, uitwerpselen van honden op het parket, vuilniszakken overal: het is maar een greep uit wat we aantreffen in het appartement van Nancy Easton (58) in het centrum van Oostende. De huisbazin is het jongste slachtoffer van Bart I. (47) en Nancy K. (44), wellicht de slechtste huurders van Oostende en de hele kust. “Hun werkwijze is telkens identiek. Ze komen aan in een chique bak, met vervalste loonbrieven, en wekken vertrouwen. Hun vernielingen kostten me 30.000 euro”, zegt een tweede slachtoffer.