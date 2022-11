Slechts deeltje van bijna 700 ‘weesfietsen’ belandt terug bij eigenaar: “Nochtans plaatsen we ze op onze eigen Facebookpagina”

Een weesfiets is een tweewieler die op het openbaar domein staat, al langere tijd niet in gebruik is en geen eigenaar meer lijkt te hebben. Het hele jaar door halen Gemeenschapswachten weesfietsen op. Daarnaast houden ze om de drie à vier maanden een opruimactie aan het station. Dit gebeurt in opdracht van de NMBS en in samenwerking met Fietspunt. Ze plaatsen een label op de fiets en volgen dit gedurende drie weken op. Als niemand de tweewieler in die periode gebruikt, wordt hij meegenomen. De Gemeenschapswachten scannen gemarkeerde fietsen met een fietsscanner. Zo kunnen ze zien of de tweewieler als gestolen geseind staat.

Gemeenschapswachten

In 2021 werden in totaal 1.041 weesfietsen gevonden. Dit jaar vonden de Gemeenschapswachten in totaal al 689 stuks terug. Die worden gedurende drie maanden bewaard. In die periode wordt geprobeerd om de rechtmatige eigenaar terug te vinden. “En dat lukt helaas te weinig”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Van de opgehaalde weesfietsen konden we in 2022 tot nu toe slechts 63 exemplaren of 9 procent aan de eigenaar terugbezorgen.”

Minder dan de helft van die fietsen was gemarkeerd. “We doen daarom een warme oproep: laat je fiets markeren. Dat kan heel snel en eenvoudig via onze Gemeenschapswachten, het Fietspunt, je eigen fietshandelaar, of gewoon na een digitale aanvraag via www.oostende.be/fietsmarkering. Als fietsen gemarkeerd zijn, kunnen we veel meer mensen gelukkig maken met hun teruggevonden tweewieler.”

Facebookpagina

Indien een teruggevonden fiets gemarkeerd is, krijgt de eigenaar onmiddellijk een brief met de melding dat zijn rijwiel werd gevonden. “Helaas was slechts een beperkt aantal weesfietsen gemarkeerd. De niet-gemarkeerde exemplaren worden op de bovenlokale databank www.bikebank.be en op de eigen Facebookpagina ‘Fiets gevonden Oostende’ geplaatst. Op die manier hoopt de stad de tweewielers tóch nog bij de eigenaar te krijgen”, zegt schepen Maxim Donck.

De fietsen die achterblijven, worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. “We hebben in het verleden geprobeerd om ze te verkopen, maar er was meer werk om ze in orde te stellen dan dat het opbracht”, duidt de schepen.

Het markeren van je fiets kan op afspraak bij de Gemeenschapswachten in het stadhuis. Een afspraak maken kan op 059/25.86.36.

