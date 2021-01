‘Slechts’ 125 vrijwilligers op WK veldrijden, maar die smijten zich helemaal: “Mensen verklaren ons zot, ja. Maar we doen het o zo graag”

Oostende Honderden vrijwilli­gers bieden zich aan voor vaccinatie­cen­tra, zelfs inschrij­vings­stop in Gistel: “Samen het beestje verslaan en onze vrijheid herwinnen”

29 januari Een mama van twee die zich, naast haar job als hoofdverpleegkundige in het AZ Sint-Jan, toch nog opgeeft om te gaan helpen in een vaccinatiecentrum. Een schooldirecteur op rust met organisatietalent. Of een verpleegster in ziekteverlof, met problemen aan de schouder, die zich toch nuttig wil maken. 530 in Oostende, 850 én een inschrijvingsstop in Gistel en Torhout: massaal veel mensen boden zich de voorbije dagen aan om mee te helpen in een vaccinatiecentrum. “Omdat het onze plicht is”, klinkt het. Wij portretteerden vier van deze ‘nieuwe helden’.