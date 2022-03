Slachtoffer van fietsdiefstal ziet dader plots rijden

De fiets werd afgelopen weekend uit een wagen gestolen. Die stond voor de woning van het slachtoffer in de Nieuwe Koerswijk in Oostende geparkeerd. Maar maandagavond - even voor 18 uur - zag de eigenaar plots een man nabij Petit Paris in Oostende rijden op de bewuste fiets. Hij hield hem tegen en haalde er ook de politie bij.