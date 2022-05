Skateshop brengt opmerkelijk eerbetoon aan Arno en ontwerp skateboard met iconische foto van de zanger

Er werd al op verschillende manieren hulde gebracht aan Arno, die op 23 april overleed aan de gevolgen van pancreaskanker. De assen van de zanger werden op vorige week uitgestrooid in zee.Fans konden tijdens het uitvaren van de boot met de assen aan boord nog een allerlaatste keer afscheid nemen van de zanger vanop de westelijke strekdam. Omdat de zanger zaterdag 73 jaar zou geworden zijn besliste een skateshop in Oostende om een eigen eerbetoon te brengen aan de zanger. Ze doen dat door een skateboard te verkopen met een foto van de zanger. De foto werd in 1987 genomen door fotograaf Danny Willems, die ook een goede vriend was van Arno.

Rock ‘n Roll

Er staat ook een stukje songtekst op de andere kant van de skateboard. “ ‘And it rolls’, de eerste zin uit het alom bekende nummer Oh La La La van TC Matic prijkt op de achterzijde van het skateboard en kon niet toepasselijker zijn voor deze sport met een hoog rock n roll gehalte”, zegt Gilles Debruyne, winkel verantwoordelijke bij Bolts. “We vonden het met ons team wel een passende manier om Arno te herdenken. We namen contact op met fotograaf Danny Willems en de manager van Arno en ze waren heel enthousiast over het idee. De boards worden immers verkocht ten voordele van Kom op Tegen Kanker. We hebben 150 exemplaren gemaakt. We merken ondertussen dat de vraag heel groot is zowel bij skateboarders als bij verzamelaars en fans van de zanger. Ik denk dat ze snel de deur uit zullen zijn”, vertelt Gilles nog. Zelf is hij al van kindsaf fan. “Het is me met de paplepel ingegeven van thuis uit via mijn papa. Ik ben opgegroeid met de muziek van Arno. Het stond thuis vaak op en ik ben met mijn vader ook vaak naar optredens geweest”, vertelt Gilles. “Arno blijft verder leven, door zijn muziek en vooral door de indruk die hij op ons allen heeft nagelaten.”