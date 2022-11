Sint-Jozef vervangt kloostergebouw door nieuwe klaslokalen om stijgend aantal leerlingen onder te brengen

Er lopen momenteel 530 jongeren les in het Sint-Jozef in Oostende. Dat zijn er 40 meer dan vorig jaar. De school zit dan ook in de lift en kan de voorbije jaren op een stijgend aantal leerlingen rekenen voor één van de opleidingen binnen de richtingen Economie en Organisatie en Maatschappij en Welzijn. “We zien vooral een stijging in de tweede graad en bij onze handelsrichtingen. Ook informaticabeheer doet het goed”, licht directeur Ann Vergote toe. Om die groei te kunnen bijhouden werden al uitbreidingswerken uitgevoerd in de school. “We hebben al een extra verdiepingen toegevoegd bovenop het deel waar de turnzaal ondergebracht is. Hier zijn 3 extra moderne leslokalen in ondergebracht en er is op het dak ook een openluchtklas voorzien. We hebben ook een extra trappenhal, wat vooral belangrijk is naar brandveiligheid toe.”

In de tweede fase zal het oude kloostergebouw afgebroken worden aan de kant van de Alfons Pieterslaan en komt er een modern gebouw in de plaats. “De zusters zijn ondertussen al enkele jaren verhuisd, maar de ruimtes zijn niet conform wat betreft brandveiligheid waardoor we hier geen les kunnen geven. Momenteel gebruiken we deze lokalen als vergaderruimtes. Na de afbraak zullen we in dit deel een grote open ingang maken voor het publiek. De leerlingen zullen nog altijd in de Ieperstraat de school binnenkomen omdat het veiliger is. We willen vooral meer openheid creëren naar de stad toe. Op de eerste verdieping komt er dan een grote vergaderzaal en de bureau van de directeur en op de bovenste verdieping komen 7 nieuwe klaslokalen. We zullen ook de daken van de oude gebouwen wegnemen en daar een extra verdieping op voorzien. De klaslokalen worden voorzien op co-teaching. Bedoeling is dat we de leerlingen voor bepaalde vakken als Nederland en wiskunde op hun eigen niveau kunnen begeleiden.” De afbraak is voorzien voor juni 2023 om het in september 2025 in gebruik te kunnen nemen.

Eerste graad

Sint-Jozef heeft ondertussen ook een stuk van de oude stadsschool naast hen kunnen verwerven. “GO! Basisschool De Zonnebloem maakt gebruik van het andere deel van het gebouw. Zij zullen eerst hun deel renoveren en wij zouden dan midden 2024 beginnen met de verbouwingen van ons deel van het gebouw. Als dit klaar is zal de eerste graad hier ondergebracht worden. Ze zullen dan een aparte ingang en speelplaats voor hen voorzien. We kunnen die jongere leerlingen dan ook een veiliger gevoel geven. Er is een groot leeftijdsverschil tussen de 12-jarigen die net uit de basisschool komen en de 18-jarigen die al veel zelfstandiger zijn.” De renovatiewerken zorgen er niet enkel voor dat we meer plaats hebben maar ook voor meer mogelijkheden om in te spelen op nieuwe werkvormen en gedifferentieerd werken”, zegt de directeur nog.

